No bar, no supermercado, na hora do almoço, grande parte da Argentina faz a mesma pergunta: "Quanto está o dólar hoje?". A resposta é capaz de fazer o país inteiro tremer, castigado por repetidas crises que tiveram a moeda dos Estados Unidos como protagonista e a introduziram em um círculo vicioso econômico e cultural que parece não ter fim.

Assim como o tango, o futebol e o churrasco, o dólar foi conquistando, década após década, um posto no pódio das tradições do país sul-americano, obcecado com uma moeda que não é a sua mas que a adotou como o melhor instrumento para conservar as divisas e fugir do sempre frágil e desvalorizado peso.