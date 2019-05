Em 1515, o artista alemão Albrecht Dürer imortalizou a imagem de um rinoceronte indiano que era propriedade do então rei de Portugal, Manuel I. O animal, primeiro exemplar vivo da espécie visto na Europa desde os tempos do império romano, foi enviado como presente ao papa Leão X. No entanto, o barco que levava o rinoceronte de Lisboa a Roma naufragou próximo ao litoral italiano e o inusitado presente morreu antes de chegar a seu destino.

A trágica e interessante história do rinoceronte inspirou a equipe da Agência EFE a criar um roteiro turístico para quem gosta de viajar de carro e se interessa em conhecer a cultura e a história europeias. O ideal é fazer este roteiro no verão, que no hemisfério norte começa em meados de junho e termina no final de setembro.

O PONTO DE PARTIDA

Começamos nossa road trip alugando um carro em Lisboa, a cidade onde o rinoceronte chegou em 1515 como presente do governador da Índia portuguesa a Manuel I. O então rei de Portugal, que já tinha presenteado o papa com um elefante branco, decidiu enviar também o rinoceronte a Leão X. Seu objetivo era bajular o pontífice para manter a posse exclusiva das novas terras encontradas no Extremo Oriente após Vasco da Gama desvendar o caminho marítimo para a Índia.

Há diversas companhias aéreas que voam do Brasil a Portugal e se a compra da passagem for feita com antecedência o voo pode sair barato. O ideal é passar pelo menos duas noites na capital portuguesa antes de pegar a estrada. Para uma visita rápida por Lisboa, sugerimos um passeio por Alfama e pela Praça do Comércio, com jantar no Bairro Alto, depois de subir o elevador Santa Justa. O Café A Brasileira, um dos mais antigos e famosos da cidade, é parada obrigatória. O estabelecimento fica no Chiado e tem uma estátua de bronze de Fernando Pessoa em sua entrada. Se puder, visite também Belém e prove seu famoso pastel de nata. Como diria o poeta português, “tudo vale a pena. Se a alma não é pequena”

PÉ NA ESTRADA

O rinoceronte começou sua viagem pelo rio Tejo e fez uma parada na França. Para chegar ao primeiro destino, decidimos cruzar a Espanha e parar em duas cidades: Madri e Barcelona. A capital espanhola está a 625 quilômetros de Lisboa e Barcelona está exatamente a mesma distância de Madri. Também aconselhamos passar pelo menos duas noites nessas cidades. A viagem pelas estradas europeias é tranquila e normalmente muito segura, o único inconveniente são as constantes paradas para pagar pedágio. Por isso, é sempre bom levar moedas e dinheiro trocado. Muitos postos também aceitam cartão.

Em Madri é essencial visitar a Plaza Mayor, o Mercado de San Miguel, a Puerta del Sol e a Gran Via. Pela noite sugerimos o moderno bairro de Malasaña ou o bairro boêmio de La Latina. Se puder, vale a pena visitar o Museu do Prado e ver magnificas obras de pintores espanhóis como Goya ou Velázquez. Se você é mais de Picasso e Miró, o seu museu é o Reina Sofía. Em Barcelona sugerimos passear pelo porto, as Ramblas e tomar um banho de mar na Barceloneta. Pela noite o bairro Gótico e o bairro de Gràcia são excelentes opções para jantar ou ir “de tapas”. Para quem ama Gaudí, a Sagrada Família e o Parque Güell são paradas obrigatórias. Para quem não ama Gaudí também.

Tanto em Lisboa como nas cidades espanholas, há diversas opções de hospedagem, desde hotéis de diferentes categorias até albergues e pensões. Nossa equipe optou por reservar apartamentos por aplicativos como o Airbnb ao longo de todo o trajeto.

O RINOCERONTE E O REI DA FRANÇA

Depois das paradas na Espanha, voltamos a seguir a pista do rinoceronte de Dürer. Pelo visto, o navio que transportava o animal passou perto de Marselha no início de 1516 e o rei Francisco I da França pediu para ver o famoso bicho indiano. O navio ancorou no arquipélago de Frioul, que está diante de Marselha, onde o rinoceronte desembarcou para ser contemplado pelo monarca francês.

Após dois dias em Barcelona, partimos para Marselha. Deixamos a Espanha inspirados por uma frase do poeta Antonio Machado: “caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar”. Para aproveitar a viagem ao máximo, paramos em Sète, que está a 328 quilômetros de Barcelona, para almoçar. Sète ficou conhecida por ser a cidade onde nasceu e foi enterrado o famoso compositor francês Georges Brassens. Em uma de suas músicas, na qual falava festivamente sobre a morte, ele pediu para ser enterrado em uma das praias de Sète. No cardápio do almoço não pode faltar a tielle, uma espécie de empada recheada de polvo que é a especialidade culinária da cidade.

Com a barriga cheia, e em menos de 200 quilômetros, chegamos a Marselha. Decidimos ficar também duas noites nessa cidade portuária do sul da França. Entre os muitos pontos turísticos, vale a pena passear pelo porto e jantar frutos do mar. Um dos pratos mais tradicionais da cidade é a sopa bouillabaisse, feita com diversos tipos de peixe. Outra feliz descoberta foi o bairro Cours Julien, famoso por seus grafites e pela animada vida noturna. Do porto de Marselha saem barcos turísticos que fazem visitas as ilhas que estão diante da cidade. Seguindo o caminho do rinoceronte, decidimos ver o pôr do sol em uma das enseadas do arquipélago de Frioul, onde o animal conheceu o então rei da França. A partir daqui a viagem do rinoceronte indiano é interrompida pela tragédia. Por isso nos despedimos de Marselha com dois versos da canção “Testamento” de Brassens: “eu quero partir para o outro mundo/ pegando o caminho mais longo”.

O NAUFRÁGIO

Na costa de Ligúria, na Itália, o navio que levava o rinoceronte foi atingido por uma tempestade e terminou naufragando. Acorrentado no convés, o animal morreu afogado. O corpo do rinoceronte foi recuperado em Villefranche-sur-Mer, situada à beira do Mediterrâneo. A cidade francesa da Costa Azul, por tanto, é a nossa próxima parada.

Villefranche-sur-Mer está a 214 quilômetros de Marselha e é uma excelente opção para almoçar antes de seguir o agora falecido rinoceronte até a Itália. Recomendamos provar um prato típico da região, um tipo de nhoqui verde chamado “merda de can”, e almoçar em um dos muitos restaurantes com vista ao mar. Além de formar parte do nosso caminho do rinoceronte, Villefranche-sur-Mer ficou famosa por ter hospedado na mansão Nellcôte os Rolling Stones durante a gravação do disco “Exile on Main St”, lançado em 1972. Nada mais justo que deixar a cidade com a trilha sonora do grupo britânico.

Como o navio que transportava o rinoceronte naufragou na costa de Ligúria, decidimos que esta região do noroeste da Itália seria o nosso próximo destino. A capital de Ligúria é Gênova e não muito longe dessa cidade está um pequeno povoado chamado Camogli. A cidadezinha pesqueira que está a 214 quilômetros de Villefranche-sur-Mer nos acolheu durante três noites. Depois de tanta estrada e tantas emoções, chegou o momento de aproveitar um dia de praia e tomar um Aperol Spritz, o famoso coquetel do verão italiano, a beira mar.

ÚLTIMA PARADA

No segundo dia de hospedagem em Camogli decidimos fazer um passeio por Florença. Há duas versões sobre o destino do rinoceronte: alguns dizem que o corpo empalhado do animal foi enviado a Roma e outros que foi enviado a Florença pela dinastia dos Médici, que governava este município. Como Florença é considerada o berço do Renascimento e uma das cidades mais belas do mundo, decidimos aceitar a segunda versão como verdadeira e terminar nossa viagem passeando pelas praças do Duomo e Signoria, atravessando a ponte Vecchio e visitando a galeria Uffizi, onde está uma das coleções de arte mais importantes do mundo, com obras como “A Anunciação” de Da Vinci, “Baco” de Caravaggio e “O Nascimento de Vênus” de Boticelli. O “David” de Michelangelo, por sua vez, está na galeria da Academia de Belas Artes, mas uma réplica da estátua pode ser vista na praça da Signoria.

Apenas 218 quilômetros separam Camogli de Florença e a visita pode ser feita em um dia. Está proibido entrar de carro no centro histórico, por isso aconselhamos deixar o veículo em um dos muitos estacionamentos que estão ao redor da famosa cidade italiana. A ideia de ficar hospedados em Camogli e fazer a visita em um dia é para evitar os preços salgados dos alojamentos em Florença, especialmente nesta época do ano. Deixamos Florença depois de um dia intenso e uma overdose de beleza com alguns versos da Divina Comédia do florentino Dante Alighieri: “não tenha medo, nosso destino não pode ser tirado de nós. É uma dádiva”.

O CAMINHO DE VOLTA

Depois de 11 dias de viagem perseguindo a terrível e interessante história do rinoceronte de Dürer, chegou o momento de regressar a Lisboa, nosso ponto de partida. A ideia é fazer o mesmo caminho de volta, porém parando em diferentes cidades. As vezes, quando viajamos, a nossa perceção do tempo muda e a volta parece mais veloz que a ida. Este texto vai te deixar com a mesma sensação, mas é de propósito. Como já não temos como guia o nosso famoso rinoceronte, a volta será rápida, porém igualmente interessante. De Camogli partimos para Arles, que está a 466 quilômetros da cidade italiana. Fazemos uma parada para almoçar e conhecer alguns dos cenários imortalizados pelo pintor Vicent Van Gogh, que morou em Arles e ali pintou muitos de seus quadros. Depois de almoçar e passear um pouco partimos para Nimes, que está apenas a 32 quilômetros de Arles. A ideia é passar só uma noite em Nimes para conhecer o centro histórico e sua famosa Arena, um anfiteatro romano edificado no ano 27 a.C.

Deixamos o território francês e entramos outra vez na Espanha em direção a Sitges, uma cidade catalã da costa mediterrânea famosa por um festival de cinema de terror e que está a 429 quilômetros de Nimes. O festival acontece no comecinho de outubro e, dependendo dos dias escolhidos para a road trip, vale a pena ajustar o calendário para ver o evento. Além da experiência de ver um filme rodeado de fãs do gênero, há muitas atrações terroríficas pelas ruas da cidade. Sugerimos passar pelo menos uma noite em Sitges e partir para Toledo, localizada no centro da Espanha e a 655 quilômetros da cidade catalã. Em Toledo temos uma grande mudança de cenário: deixamos atrás as praias para passear pela cidade histórica que foi descrita por Miguel de Cervantes como a “glória da Espanha”. Finalmente, depois de passar uma noite em Toledo e provar o famoso queijo manchego, fazemos nossos últimos 589 quilômetros de estrada e regressamos a Lisboa.

RECOMEÇO

Ao retornar ao começo da nossa história, recomendamos levar na mala de volta a casa um souvenir imprescindível: o romance “A Viagem do Elefante” do grande escritor português José Saramago. O livro narra uma história similar a do nosso rinoceronte, porém vivida por um elefante indiano, que em 1551 foi enviado como presente de casamento do rei João III ao arquiduque Maximiliano da Áustria. E se tiver interesse em conhecer mais sobre a história do animal que inspirou nossa viagem, recomendamos também “O rinoceronte do Papa” de Lawrence Norfolk.

Um detalhe interessante sobre a xilogravura de Dürer é que o artista alemão nunca viu o rinoceronte de Manuel I. A imagem foi baseada em descrições feitas por pessoas que viram o animal em Lisboa. Por isso, o desenho de Dürer possui algumas incoerências anatômicas. A obra, no entanto, exerceu uma grande influência nas artes.

Antes de embarcar de volta ao Brasil não esqueça de brindar pela memória do rinoceronte com um vinho do Porto ou um vinho Verde. A ignorância e vaidade de um rei provocaram sua morte prematura, mas nós quisemos homenageá-lo seguindo seus passos e transformando sua trágica odisseia em uma experiência única. Como disse Saramago, “a viagem não acaba nunca... O fim de uma viagem é apenas o começo de outra”.

Carla Guimarães