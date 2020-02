Adele já ofereceu uma pista sobre o possível lançamento do álbum em maio passado, quando revelou que "30" será uma gravação em 'drum and bass', um estilo de música eletrônica surgido nos anos 90. EFE/Arquivo

A cantora britânica Adele está preparando um novo álbum para ser lançado em setembro, como ela mesma revelou durante uma apresentação na cerimônia de casamento de uma amiga, cuja gravação foi divulgada através das redes sociais.

No arquivo de áudio, publicado pela revista "Variety", a artista pede aos participantes do evento que fiquem de olho no seu próximo trabalho, em sete meses.