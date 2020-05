Fontes empresariais afirmam que a Aerolíneas Argentinas absorverá a Austral e continuará "com todos os direitos e obrigações que a Austral tem no momento da fusão". EFE/Arquivo

O presidente da Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, anunciou nesta terça-feira o início do processo de fusão com a também estatal Austral, em meio ao "tremendo impacto" da pandemia de Covid-19 para a indústria e a economia em geral.

Em carta enviada aos funcionários e divulgada à imprensa, Ceriani afirma que o processo de fusão entre ambas as empresas, que já faziam parte do mesmo conglomerado, começará quando a assembleia de acionistas se reunir e deverá ser concluído até o fim do ano.