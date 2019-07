A Agência Efe e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) farão uma parceria para promover maior qualidade nesses três setores que são cruciais para elevar o nível de desenvolvimento da região.

O secretário-geral da OEI, Mariano Jabonero, destacou nesta segunda-feira a parceria com a Efe após assinar um convênio de colaboração com a agência de notícias espanhola que determina como objetivo a promoção conjunta "do reconhecimento mundial do valor do espaço ibero-americano" na educação, na ciência e na cultura.