O atacante Lionel Messi, que desfalca o Barcelona desde 5 de agosto devido a uma lesão na panturrilha, voltou a treinar com os companheiros de equipe neste domingo, dois dias antes da estreia do time catalão na fase de grupos da Liga dos Campeões.

De acordo com o clube, Messi participou do treino de regeneração às ordens do técnico Ernesto Valverde, um dia após a goleada de 5 a 2 sobre o Valencia, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.