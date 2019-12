Um mulher que ficou ferida durante o atentado com carro-bomba é socorrida pela equipe do hospital Medina, em Mogadiscio. EFE/SAID YUSUF WARSAME

O grupo jihadista Al Shabab reivindicou nesta segunda-feira a autoria do atentado realizado com um caminhão-bomba em Mogadíscio, capital da Somália, realizado no último sábado, que deixou 92 mortos e 125 feridos.

O anúncio foi feito através da emissora oficial do grupo terrorista, a "Andalus". O porta-voz do Al Shabab, Ali Dheere, garantiu que o alvo da ação eram civis turcos.