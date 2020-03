O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, criticou nesta segunda-feira a suposta tentativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de obter os direitos exclusivos de uma vacina contra o novo coronavírus na qual a empresa biofarmacêutica alemã CureVac está trabalhando.

"Cientistas alemães são líderes no desenvolvimento de medicamentos e vacinas em cooperações globais. Não podemos permitir que outros queiram garantir exclusivamente os resultados de suas pesquisas", disse Maas, em um comunicado divulgado pelo pelo grupo de mídia "Funke".

Ele acrescentou que já discutiu esse assunto com seus pares no Brasil, Canadá, Coreia do Sul e Austrália e enfatizou que é algo que também deverá ser tratado com os países do G7.

Após relatos da suposta tentativa de Trump de aproveitar o direito exclusivo para uma potencial vacina contra a Covid-19 coronavírus revelado ontem pelo jornal alemão "Welt am Sonntag", a própria empresa CureVac se recusou a comentar essas especulações, embora "categoricamente" tenha negado em uma declaração "as reivindicações sobre a venda da empresa ou da sua tecnologia".

Em um comunicado, a empresa biofarmacêutica afirma que "com 20 anos de experiência e profundo conhecimento científico, a CureVac está focada no desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus eficaz, seguro e rápido de produzir".

A empresa, que produz vacinas e agentes terapêuticos baseados em RNA mensageiro (ácido ribonucleico) desde 2006, também afirmou que está trabalhando para expandir suas capacidades de produção para fabricar bilhões de doses individuais de vacinas para situações de pandemia como a Covid-19.