Um dos maiores gênios da história do cinema, Alfred Hitchcock completaria 120 anos nesta terça-feira, mas seu legado como grande mestre do suspense continua vivo e influenciando alguns dos mais brilhantes diretores modernos do gênero.

De Jordan Peele até David Fincher, passando por Martin Scorsese e Brian de Palma, as referências ao cinema de Hitchcock são permanentes e aparentemente eternas. François Truffaut afirmava, inclusive, que o diretor estava no nível de artistas como Kafka, Dostoiévski e Edgar Allan Poe ao descrever a ansiedade do homem.