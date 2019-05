Uma equipe de alpinistas que fazia trabalhos de limpeza de materiais deixados no Everest retirou cerca de 11 toneladas de resíduos e quatro corpos de escaladores que morreram no monte mais alto do mundo.

Uma equipe de 12 experientes alpinistas sherpas completou nesta segunda-feira a limpeza em uma operação promovida pelo governo do Nepal e que começou em meados de abril.