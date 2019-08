Os episódios de temperaturas oceânicas inusitadamente altas estão ocorrendo com mais frequência que o previsto pelos cientistas, segundo um artigo publicado nesta segunda-feira pela revista "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)", a oficial da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos.

"Nos 65 ecossistemas que examinamos, esperávamos que seis ou sete experimentassem essas 'surpresas' a cada ano", afirmou Andrew Pershing, que liderou o estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa do Golfo do Maine.