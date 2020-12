Uma cápsula com amostras de um asteroide remoto que foram coletadas no ano passado por uma sonda espacial do Japão chegou a Tóquio nesta terça-feira, após pousar no último domingo em uma área deserta do sul da Austrália.

De acordo com imagens veiculadas por uma emissora de TV local, a cápsula contendo areia do asteroide Ryugu chegou em um avião que pousou no aeroporto de Haneda e foi posteriormente transportada para a sede da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (Jaxa, sigla em inglês).