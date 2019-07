A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha conquistou nesta quarta-feira (data local) a medalha de ouro na prova de 5 quilômetros na maratona aquática do Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Gwangju, na Coreia do Sul.

A baiana, de 27 anos, completou a prova com o tempo de 57min56. Com o resultado, Ana Marcela tornou-se na maior medalhista da história das maratonas aquáticas, com dez premiações (quatro ouros, duas pratas e quatro bronzes).