A cidade de Nova York lembrou nesta quarta-feira o 18º aniversário dos atentados de 11 de setembro em meio à polêmica sobre as mortes por câncer de pessoas que participaram dos resgates nos escombros das Torres Gêmeas.

Minutos de silêncio pelas 2.977 pessoas que morreram nos ataques terroristas - incluindo não só o que ocorreu no complexo empresarial World Trade Center como os com outros dois aviões sequestrados e que caíram no Pentágono, em Washington, e em um campo aberto na cidade de Shanksville, na Pensilvânia - foram prestados ao longo dos Estados Unidos para homeagear as vítimas da tragédia.