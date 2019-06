A australiana Ashleigh Barty, campeã de Roland Garros, no primeiro título de Grand Slam que conquistou, assumiu de maneira inédita a vice-liderança do ranking mundial da WTA, que foi atualizado nesta segunda-feira e que segue com a japonesa Naomi Osaka na primeira colocação.

A tenista de 23 anos, que até 2018 nunca havia passado das oitavas de final de um dos quatro principais torneios do circuito - neste ano foi às quartas do Aberto da Austrália -, ergueu o troféu ao vencer a tcheca Marketa Vondrousova por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-3.