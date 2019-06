O técnico Tite, reconheceu que a seleção brasileira, que derrotou a Bolívia na noite de sexta-feira, em São Paulo, pela estreia da Copa América, errou muitos "muitos passes" no primeiro tempo, mas mesmo assim pediu que a torcida tenha mais paciência com os jogadores no decorrer da competição.

"Tivemos 20 minutos muito bons no primeiro tempo, não marcamos e depois começamos a errar muitos passes", assumiu Tite, na entrevista coletiva após a estreia pelo grupo A, no estádio do Morumbi.