Autor de um bonito cruzamento para que o atacante Duván Zapata marcasse o único gol da vitória da Colômbia sobre o Catar por 1 a 0 nesta quarta-feira, em São Paulo, o atacante James Rodríguez minimizou a própria participação no lance e enalteceu o trabalho do companheiro de seleção e do outro centroavante do time, Falcao García.

"Quando você tem essas duas feras lá na frente, é muito mais fácil, porque são duas pessoas que sempre querem fazer gols, e sempre sai algo positivo disso", elogiou o meia do Bayern de Munique na zona mista do Morumbi, palco do duelo com o campeão asiático.