Imagine um aplicativo que ajuda mulheres a contratar o serviço de uma espécie de "segurança" para dar proteção contra o assédio sexual nas ruas? Essa é a proposta do programa tunisiano Rouijel, que tem tarifas especiais conforme a necessidade de cada mulher: de R$ 50 a hora para as mais jovens até mensalidades de R$ 840 para as mais "liberais".

"Você só precisa de dez segundos para chamar sua escolta, um homem que te acompanhará e protegerá quando você sair com as amigas, durante o trajeto no metrô ou enquanto você faz compras", diz o vídeo promocional que superou as 500 mil visualizações em menos de 24 horas.

Soa assustador. E é. Mas a ideia é chocar. O aplicativo, na verdade, é falso e criado para fundamentar a campanha "Liberar a Mulher Tunisiana", que procura sensibilizar as pessoas contra o assédio sexual na rua. Uma iniciativa criada por um grupo de amigos, a custo zero, e com um telefone celular e as redes sociais como únicos instrumentos.

"Quando falávamos dos nossos problemas cotidianos nos demos conta de que um dos mais frequentes é o assédio. Então decidimos reagir, mas invertendo os papéis, colocando o homem a serviço da mulher, em vez de mostrá-la como vítima", explicou à Agência Efe a co-fundadora Nour Jihene Ghattas.

A campanha foi um tremendo sucesso e teve que ser revelada antes do previsto.

"Saiu do controle. Recebemos milhares de visitas na página e a imprensa não parava de nos telefonar. Além disso, tínhamos que proteger o nosso ator, o que fazia papel de presidente da startup, as pessoas começaram a xingá-lo na rua e os vizinhos já não lhe dirigiam a palavra", confessou, com um sorriso.

O objetivo, segundo esta estudante de Direito, de 19 anos, era "reunir todos os estereótipos possíveis para que fosse totalmente escandalosa".

"Queríamos criar um choque entre os tunisianos, sem importar o sexo, a idade ou a classe social", explicou.

E as reações não demoraram. Em poucas horas, a página no Facebook do Rouijel lotou com milhares de mensagens de internautas classificando a ação como "sexista" e acusando a empresa de atentar contra a longa batalha das tunisianas por direitos iguais, motivo de orgulho nacional.

"Eu me senti insultada, porque poucos dias antes tinha sido assediada na rua na presença de um dos meus amigos. Acompanhada ou não, o problema continua. É humilhante ter de pagar para me sentir segura no meu próprio país quando dispomos de Polícia, Justiça e um sistema democrático. Deveríamos poder contar com eles", afirmou Zina Larbi, uma jovem moradora do norte da capital.

O único fato verdadeiro apresentado pelo Rouijel, lamentam os criadores, são as estatísticas. De acordo com um levantamento do Centro de Pesquisa, Estudos, Documentação e Informação sobre a Mulher (Credif), 53% das tunisianas declaram ter sido vítimas de um ato de violência sexual em espaços públicos e 75% afirmam não ter denunciado por medo.

Apesar de o país norte-africano contar desde 2018 com uma pioneira lei contra a violência de gênero, que pune o assédio sexual com até dois anos de prisão e multa de mais de R$ 6 mil, organizações feministas apontam a falta de verba e de materiais, e temem que as medidas possam ficar só no papel.

Para a assistente social e ativista Myriam Didier, de 38 anos, o principal obstáculo na luta contra o assédio é o tabu sobre a sexualidade que existe entre a própria população feminina.

"É difícil denunciar porque isso quer dizer que a mulher atrai um homem sexualmente e ela se sente culpada, então abaixa a cabeça e faz como se não tivesse ouvido nada", explicou Myriam.

Segundo ela, quando ouviu falar do Rouijel nos principais jornais do país, antes da iniciativa ser revelada, a sensação que teve foi de estar sendo infantilizada.

"Era como se eu tivesse voltado a ser criança, como se tivesse que sair de casa acompanhada do meu pai", contou.

Após a indignação inicial, ela admitiu: "É uma campanha excepcional, que vai além das grandes ONGs, que investem milhões para depois apresentar uma conferência sobre o assédio. Isso não vai mudar a mentalidade das pessoas".

Como o aplicativo foi de fato lançado, as usuárias que fazem o download serão direcionadas para o "Yezina" (Já basta), um programa para o celular, que luta contra o assédio sexual no transporte público - principal cenário da maioria das agressões - e que permite fazer denúncias garantindo a privacidade da vítima.

Natalia Román Morte.