O ator americano Will Smith. EFE/Arquivo

O ator Will Smith e o diretor Antoine Fuqua chegaram a um acordo com a Apple para a aquisição de "Emancipation", filme sobre a escravidão dos negros nos Estados Unidos ambientada na Guerra de Secessão, entre 1861 e 1865.

O portal "Deadline" informou nesta quarta-feira que a Apple comprou o projeto por uma quantia recorde de US$ 105 milhões após uma acirrada disputa (especialmente com a Warner Bros) dentro do mercado virtual de Cannes (Marché du Film).