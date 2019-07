Com um gol logo no início do jogo, a Argélia derrotou Senegal por 1 a 0 nesta sexta-feira e conquistou a Copa Africana de Nações pela segunda vez na história, 29 anos depois da única vez que chegou à final continental, em 1990.

A equipe mais regular do torneio abriu o placar aos dois minutos do primeiro tempo. No lance, Bounedjah recebeu Bennacer ainda na intermediária, avançou sozinho e, cercado de defensores, arriscou de fora da área.