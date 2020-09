O governo da Argentina anunciou nesta segunda-feira que apoio de credores privados para o swap de 93,55% dos títulos de sua dívida sob jurisdição estrangeira dentro de um pacote de US$ 66 bilhões que o país tenta reestruturar.

"Pelo menos 99% (do valor total) da dívida pública em moeda estrangeira já foi reestruturada sob legislação estrangeira. Isso representa uma adesão total para a troca de 93,55% (dos títulos)", disse o ministro da Economia argentino, Martín Guzmán, em um evento que contou com a participação do presidente do país, Alberto Fernández.