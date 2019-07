A delegação da seleção argentina desembarcou em Belo Horizonte na tarde deste domingo, dois dias antes do duelo com o Brasil, que abrirá as semifinais da Copa América, no Mineirão.

O avião que trouxe a 'Albiceleste' do Rio de Janeiro chegou no Aeroporto de Confins por volta de 15h30 (de Brasília). Uma hora depois, elenco, comissão técnica, funcionários e dirigentes da federação local (AFA) davam entrada em um hotel, na região central da capital mineira.