Sete dos nove jogadores da Argentina que estiveram na Copa do Mundo de 2018 disputarão a Copa América deste ano, no Brasil, com o mesmo número que usaram na Rússia.

Uma das poucas exceções é Sergio Aguëro, que assumiu o 9 antes usado por Gonzalo Higuaín. No Mundial, o artilheiro do Manchester City vestiu o 19, que agora será de Matías Suárez, do River Plate.