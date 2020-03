Em comunicado divulgado nas redes sociais, os organizadores do festival em ambos os países informaram que tentarão encontrar datas para a celebração do evento no segundo semestre deste ano. EFE/Arquivo

Autoridades de Argentina e Chile confirmaram nesta quinta-feira que o festival Lollapalooza, que seria realizado de 27 a 29 de março em ambos os países, foi suspenso devido à pandemia de coronavírus.

"Os organizadores do Lollapalooza nos pediram para suspender a atividade, e estamos de acordo com a suspensão. Temos um acordo com o Lollapalooza para suspender o evento", informou o ministro da Saúde chileno, Jaime Mañalich.

Esta seria a edição de comemoração de dez anos do festival no Chile, e teria Guns N'Roses, Lana del Rey e The Strokes entre os headliners.

"Os espectáculos públicos, primeiro os que têm artistas estrangeiros de lugares onde está circulando o vírus, serão proibidos", expressou o ministro da Saúde da província de Buenos Aires, Daniel Gollán, em declarações à "Radio Nacional".

Em comunicado divulgado nas redes sociais, os organizadores do festival em ambos os países informaram que tentarão encontrar datas para a celebração do evento no segundo semestre deste ano.