As seleções de Argentina e Colômbia cancelaram nesta sexta-feira o reconhecimento do gramado da Arena Fonte Nova, onde se enfrentarão amanhã pelo Grupo B da Copa América, devido a um pedido da Conmebol pelas frequentes chuvas nesta semana em Salvador.

A organização do torneio pediu às seleções que não treinassem no estádio para preservar o campo. Estava previsto que a Argentina reconhecesse o gramado da Fonte Nova durante a tarde antes da entrevista coletiva do técnico Lionel Scaloni, às 17h30 (de Brasília).