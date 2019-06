A seleção argentina fez um treino leve nesta segunda-feira, um dia depois da vitória sobre o Catar por 2 a 0, que valeu classificação às quartas de final da Copa América, com direito a festa para o aniversariante Lionel Messi.

O camisa 10, no entanto, não pisou no gramado do CT Parque Gigante, que pertence ao Internacional, já que os titulares da partida de ontem, realizada na Arena do Grêmio, foram preservados e trabalharam apenas na academia, em sessão regenerativa.