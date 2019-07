Com a presença do astro Lionel Messi, a seleção argentina treinou nesta sexta-feira pela primeira e última vez na cidade de São Paulo antes da partida que valerá o terceiro lugar da Copa América, amanhã, contra o Chile, na Arena Corinthians.

A bicampeã mundial treinou no gramado do Pacaembu sob chuva fraca e com uma temperatura de pouco mais de dez graus. Durante os 20 minutos abertos à imprensa, os jogadores se aqueceram e fizeram uma roda de bobinho no centro do campo. Como é habitual, Messi e Sergio Agüero foram os dois últimos a iniciarem os trabalhos.