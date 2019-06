Pela quarta edição consecutiva da Copa América, a Argentina é o país que mais fornecerá técnicos para as seleções participantes, com três representantes, enquanto a Colômbia vem logo atrás, com dois, e o Brasil conta apenas com Tite.

Em 2019, acontecerá o mesmo que em 2016, 2015 e 2011, anos em que os argentinos também foram maioria isolada. Em 2007, os treinadores 'hermanos' ocuparam novamente a primeira posição neste ranking, mas empatados com colombianos em uruguaios.

A última vez que a Argentina não foi maioria entre os técnicos foi na edição de 2004, quando contaram com dois representantes, contra três da Colômbia, com Reinaldo Rueda, na seleção do país, além de Hernán Darío Gómez, no Equador, e Jorge Luis Pinto, na Costa Rica.

Neste ano, a seleção argentina será treinada por Lionel Scaloni, estreante em Copas Américas na função. Além disso, Ricardo Gareca estará mais uma vez no banco de reservas da seleção peruana, como aconteceu em 2015 e 2016, e Eduardo Berizzo comandará o Paraguai.

A Colômbia será treinada pelo português Carlos Queiroz, único estrangeiro entre os técnicos nesta edição. Por outro lado, o país terá representantes em outras duas seleções: Hernán Dario Gómez estará à frente do Equador, e Reinaldo Rueda, no comando do Chile.

Ao todo, o torneio terá 12 técnicos de nove diferentes nacionalidades, com Tite sendo o único brasileiro, à frente da seleção anfitriã. Esta será a primeira vez do comandante na competição.

Hernán Dario Gómez é o mais experiente de todos que trabalharão nesta edição, já que vai para a sétima participação, a terceira com o Equador. Nas duas aparições anteriores com a 'Tri', não conseguiu ir além da primeira fase. Em 1995, com a Colômbia, alcançou o terceiro lugar. Além disso, comandou o Panamá.

O treinador será igualado neste ano pelo compatriota Reinaldo Rueda, que alcançará o recorde de trabalhar em três diferentes seleções, já que, antes do Chile, cujo comando assumiu após deixar o Flamengo, dirigiu Colômbia e Equador.

O uruguaio Óscar Tabárez, por sua vez, não apenas é o técnico mais velho nesta edição da Copa América, mas também é o que está mais tempo comandando a mesma seleção, a Celeste Olímpica, há 13 anos. Além disso, é o único dos participantes que já foi campeão, em 2011.

Fernando Gimeno.