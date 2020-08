A Argentina recebeu com bons olhos a notícia que desde terça-feira mexe com o mundo do futebol, que é a provável saída de Lionel Messi do Barcelona, mas considera muito difícil ele finalmente jogar profissionalmente no país e atuar no Newell's Old Boys, clube onde foi formado e do qual é torcedor.

Entrevistados pela Agência Efe, vários torcedores argentinos afirmaram que parece "bom" ou "lógico" que o capitão da seleção pretenda mudar de equipe, mas acreditam que o regresso à Argentina, se acontecer, será em outra ocasião.