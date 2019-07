Milhares de pessoas, que se juntaram a artistas como Ricky Martin, Bad Bunny, Residente, Tommy Torres e Benicio del Toro, pediram na quarta-feira a renúncia do governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, após a revelação de uma conversa em um aplicativo de mensagens responsável por uma grave crise política na ilha.

O protesto partiu do Capitólio da capital porto-riquenha e envolveu pessoas de todas as idades e profissões com bandeiras porto-riquenhas, algumas em preto e branco, carregando faixas onde pedem a renúncia de Rosselló.