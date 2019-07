O jamaicano Usain Bolt, recordista mundial dos 100 e 200 metros rasos, reduziu a "zero" as chances de voltar às pistas de atletismo ao comentar as especulações sobre uma eventual participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

"Há zero possibilidades de voltar", declarou o ex-atleta em entrevista à revista "Sports Illustrated", à qual disse que está "fora de forma" e contratou um personal trainer para tentar controlar o peso.