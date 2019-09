Brad Pitt conversou nesta segunda-feira, por meio de videoconferência, com o austronauta Nick Hague, que vive atualmente na Estação Espacial Internacional (ISS), em ato promocional do filme "Ad Astra", que estreia nesta semana.

O bate-papo foi bem-humorado, com direito a pergunta do ator para o verdadeiro homem do espaço, sobre qual interpretação foi melhor, a de Pitt, ou a de George Clooney, uma das estrelas de "Gravidade", lançado em 2013.