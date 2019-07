Em comunicado oficial, o Atlético de Madrid afirmou que a "quantia depositada" pelo Barcelona nesta sexta-feira é "insuficiente para fazer frente à cláusula de rescisão" do atacante Antoine Griezmann, e anunciou que tomará as medidas que considerar necessárias para defender os interesses da instituição.

O Barcelona anunciou a contratação do jogador nesta manhã, após agentes do francês comparecerem à sede da LaLiga - entidade que representa os clubes da primeira e da segunda divisão do Campeonato Espanhol -, em Madri, para pagarem os 120 milhões de euros (R$ 500 milhões) correspondentes à cláusula de rescisão definida pelo Atlético.