Líder do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid deu adeus à Copa do Rei ainda na segunda fase nesta quarta-feira ao perder para o Cornellá, da terceira divisão, por 1 a 0 fora de casa, no Estádio Municipal de Cornellà de Llobregat.

Desde o ano passado, a principal competição em mata-mata da Espanha prevê jogos únicos em quase todas as fases, com exceção das semifinais, e na segunda rodada a preferência do mando de campo é da equipe de divisão menor.