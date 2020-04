Os atores de "Melrose Place" participarão de uma série especial criada para arrecadar fundos para os trabalhadores do entretenimento, um setor que tem sido fortemente impactado pela pandemia do novo coronavírus. EFE/Arquivo

Os astros da série "Melrose Place", sucesso nos anos 90, se reunirão nesta terça-feira pela primeira vez desde 2012 em uma edição especial de reencontros do programa "Stars In The House", que será transmitida no site da atração e através do Youtube.

O encontro contará com a presença, entre outros, de Josie Bissett (intéprete da personagem Jane Mancini), Thomas Calabro (Michael Mancini), Marcia Cross (Kimberly Shaw), Laura Leighton (Sydney Andrews), Heather Locklear (Amanda Woodward), Doug Savant (Matt Fielding), Grant Show (Jake Hanson), Andrew Shue (Billy Campbell), Courtney Thorne-Smith (Alison Parker) e Daphne Zuniga (Jo Reynolds).