A meia brasileira Marta, atual melhor jogadora do mundo, segundo a Fifa, ficou fora da lista anunciada nesta quarta-feira, de indicadas ao prêmio The Best, que será entregue a maior craque de 2019 e que tem os Estados Unidos como destaque, com quatro nomes.

Ofuscada na Copa do Mundo por problemas físicos, que a fizeram atuar por pouco menos que um tempo e meio nos três jogos da fase de grupos, e durante o tempo normal e a prorrogação na derrota para a França, nas oitavas de final, a camisa 10 não poderá defender o título conquistado no ano passado.