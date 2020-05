Os governos de Austrália e Nova Zelândia dialogaram nesta terça-feira sobre a possibilidade de reativar as viagens entre ambos os países após os avanços no combate à Covid-19, embora ainda não haja uma data a curto prazo para o plano.

"Ainda falta tempo. É importante mencioná-lo porque faz parte do caminho de volta. Em algum momento, tanto a Austrália como a Nova Zelândia se conectarão com o resto do mundo novamente. O mais óbvio é que isso comece entre os dois países", declarou o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison.