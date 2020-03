O Comitê Olímpico Australiano (AOC) decidiu nesta segunda-feira que não enviará atletas aos Jogos Olímpicos de Tóquio, se for mantida a realização neste ano, apesar da crise provocada pela propagação do novo coronavírus no planeta.

O órgão nacional realizou reunião do Comitê Executivo por teleconferência e seguiu os passos do Canadá, primeiro país que anunciou de maneira formal o boicote ao evento poliesportivo se, em quatro semanas, o COI mantiver as datas previstas, de 24 de julho a 9 de agosto.

"O AOC acredita que nossos atletas agora precisam priorizar a própria saúde e de quem os cerca", diz texto divulgado pelo comitê australiano.

Para o diretor-executivo do órgão, Matt Carroll, muitos esportistas locais estão no exterior, com restrição de viajar ou em situação que classificou como "insustentável", por isso, informou que entrará em contato com todas as federações de modalidades, para explicar a decisão da Austrália de não ir aos Jogos.

"Agora, estamos em uma posição em que podemos planejar com maior certeza", garantiu o dirigente.

O chefe da missão australiana para o evento na capital do Japão, Ian Chesterman, revelou que a avaliação foi feita também junto com atletas de mais de 25 esportes, que também expuseram seus pontos de vista.

"Está claro que os Jogos não podem acontecer em julho. A atitude dos nossos esportistas sobre manter os treinos e a preparação é perfeita. Mas, a incerteza é forte demais para ele", disse o representante do país da Oceania.