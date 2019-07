O escritor George R.R. Martin, autor de "Game of Thrones", revelou nesta terça-feira vários detalhes do spin-off da série que está sendo gravado pela "HBO" na Irlanda do Norte.

Em entrevista à revista 'Entertainment Weekly", Martin reconheceu que o projeto ainda não tem um título definitivo, mas sugeriu que a série se chame "The Long Night", uma opção que pode ser descartada porque este já é o nome do terceiro capítulo da oitava temporada de "Game of Thrones".