As autoridades recomendaram aos cidadãos de Santiago, capital do Chile, que não façam churrascos nesta sexta-feira, quando a seleção do país joga contra o Equador na Copa América, devido à alta poluição do ar na cidade, que tem mais de sete milhões de habitantes.

Os churrascos durante os jogos da seleção é uma antiga tradição dos chilenos, mas há alguns anos, especificamente desde a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, as autoridades vêm advertindo que as milhares de churrasqueiras à lenha e carvão pioram a qualidade do ar.