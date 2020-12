A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, cobrou nesta terça-feira que o governo do Brasil mude a postura no combate à pandemia da Covid-19, como uma forma de sinalizar para a população os cuidados necessários.

"Espero que os líderes brasileiros deem o exemplo ao povo. Em qualquer país do mundo em que os líderes negaram a existência da Covid-19, o efeito tem sido devastador. Isso aconteceu em muitos países, não apenas no Brasil", disse a ex-presidente do Chile.