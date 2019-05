O tradicional baile de gala organizado pela Fundação para a Pesquisa da Aids (amfAR) em Antibês, na França, em paralelo à realização do Festival de Cannes, arrecadou na noite de ontem mais de US$ 15 milhões que serão destinados à luta contra a doença, segundo informou nesta sexta-feira a organização.

O baile, que está em sua 25ª edição, contou com apresentações de Mariah Carey, Dua Lipa, Tom Jones, do tenor Andreas Schager e do grupo britânico The Struts.