Pouco menos de um ano depois de ter trocado o Corinthians pelo West Ham, o zagueiro Fabián Balbuena voltou a jogar em gramados brasileiros neste domingo, no Maracanã, no empate entre Paraguai e Catar em 2 a 2, pela primeira rodada da Copa América, e agradeceu o carinho que recebe da torcida local.

"Sempre encontro brasileiros, corintianos e também não corintianos, que me tratam com respeito e com carinho. Nós, estrangeiros que passamos pelo Brasil, sentimos esse carinho dos brasileiros. Nós do Paraguai, mais ainda. Somos sempre bem-vindos aqui, e é um orgulho. E é recíproco, a parceria Brasil-Paraguai é muito grande. Quanto aos corintianos, levo no coração todas as alegrias que vivemos lá", disse Balbuena na zona mista do Maracanã.