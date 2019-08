Exposição "The Art of Barbie" em foto de março. EFE/Giorgio Viera

Com figurino inspirado no primeiro filme da saga "Star Wars", a Mattel apresentou nesta terça-feira uma nova coleção de Barbies especialmente pensada para os fãs do universo criado por George Lucas.

As roupas usadas pelas Barbies da coleção especial foram criadas a partir dos figurinos de alguns dos principais personagens de "Star Wars: Uma Nova Esperança", como a princesa Leia, Darth Vader e o robô R2-D2.