O sonho do Lyon de disputar a final da Liga dos Campeões foi encerrado pelo Bayern de Munique pela segunda vez na história, com uma vitória do octocampeão alemão sobre o time francês por 3 a 0 nesta quarta-feira, no estádio José Alvalade, em Lisboa, pelas semifinais do torneio continental.

Até hoje, o Lyon se colocou entre os quatro melhores da Champions duas vezes, em 2010 e 2020, mas em ambas foi derrotado justamente pelo Bayern. Hoje, o grande carrasco do clube que tem como diretor-esportivo o brasileiro Juninho Pernambucano foi o meia Gnabry, que balançou a rede duas vezes, ambas no primeiro tempo. Lewandowski completou o placar e lidera a tabela de artilheiros da competição, com 15 gols.