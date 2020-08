Milhares de pessoas se reúnem neste domingo pelo segundo dia seguido na Praça dos Mártires no centro de Beirute, protestando contra a explosão que na última terça devastou parte da capital do Líbano e estão em confronto com as forças de segurança nas proximidades do Parlamento, contra o qual atiram pedras.

Os agentes usam gás lacrimogêneo contra os manifestantes.