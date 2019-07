A cantora Beyoncé brilhou na noite de terça-feira, em Los Angeles (Estados Unidos), no evento de pré-estreia da nova versão de "O Rei Leão", filme da Disney que chegará aos cinemas no próximo dia 18.

Com um espetacular vestido de Alexander McQueen repleto de brilhos, Beyoncé reinou no tapete vermelho do Dolby Theater, auditório onde a cerimônia do Oscar é realizado todo ano e desta vez deu lugar a primeira projeção da nova versão do sucesso de 1994.