A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) assinou um contrato de US$ 1 bilhão (R$ 4,2 bilhões) com a Boeing nesta quarta-feira para modernizar a frota de aeronaves do Sistema Aéreo de Alerta e Controle (AWACS), com o objetivo que continuem operacionais até 2035.

"O AWACS tem sido nossos olhos no céu, apoiando nossas operações aéreas há décadas. Desde a patrulha dos céus americanos no 11 de setembro até nossas operações no Afeganistão e como parte da coalizão global contra o Estado Islâmico", disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, que confirmou que a agência continuará sendo um "líder em tecnologia".