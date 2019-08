O presidente e executivo-chefe da Boeing, Dennis Muilenburg, afirmou nesta quarta-feira que acredita que os 737 MAX voltarão a operar no final de ano e que isso permitirá que, em 2020, a produção mensal destas aeronaves chegue a 57 por mês.

Em um evento em Nova York, Muilenburg reforçou que a prioridade agora é colocar os 737 MAX - envolvidos em dois acidentes na Indonésia e na Etiópia com centenas de vítimas - no ar. Para isso, a empresa trabalha em uma atualização do software do avião, que precisa ser aprovado pelas agências de regulação correspondentes.