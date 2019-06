A seleção brasileira abrirá contra a Bolívia, nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo, a 46ª edição da Copa América, em que buscará manter a escrita de ter vencido todas as edições que sediou e também tentará apagar a imagem negativa deixada há cinco anos, na Copa do Mundo.

O Brasil sediou o torneio em 1919, 1922, 1949 e 1989, sempre arrebatando os troféus de campeão, que se juntam aos de 1997, erguido na Bolívia; 1999, no Paraguai; 2004, no Peru; e 2007, na Venezuela. Com oito títulos, os pentacampeões mundiais estão atrás de Uruguai e Argentina, que têm 15 e 14, respectivamente.

Se na Copa América, ser o anfitrião virou certeza de título, a última participação da seleção principal em torneio disputado em casa, acabou de maneira catastrófica. No Mundial de 2014, após liderar o grupo A, com duas vitórias e um empate, os então comandados por Felipão passaram por Chile e Colômbia.

Na sequência, vieram as semifinais, e o encontro com a Alemanha, que terminou com goleada por 7 a 1, no Mineirão, o pior resultado do Brasil em Copas. Na disputa do terceiro lugar, no Estádio Nacional Mané Garrincha, nova derrota, desta vez para a Holanda por 3 a 0.

Depois disso, os brasileiros entraram em campo para participar dos Jogos Olímpicos, em busca da medalha de ouro inédita, em competição que há restrição de idade para a maioria dos jogadores. Liderados por Neymar, após um começo ruim de campanha, o título veio com vitória, justamente, sobre os alemães, nos pênaltis.

O palco da vitória no torneio olímpico foi o Maracanã, justamente, o local da final da Copa América, marcada para acontecer no dia 7 de julho. Como aconteceu na Copa das Confederações e na Copa do Mundo, caso seja primeiro colocado no grupo A, só pisará no gramado do mítico estádio na decisão.

Nesta sexta-feira, a estreia no torneio continental será no Morumbi, em São Paulo, cidade em que a seleção fará também o terceiro jogo, contra o Peru, no dia 22, mas na Arena Corinthians. Já a partida com a Venezuela, na próxima terça-feira, será na Fonte Nova, em Salvador.

Para o duelo com os bolivianos e toda a Copa América, o grande desfalque para o técnico Tite é Neymar, que viveu um verdadeiro "tsunami" pouco antes do início da competição, sofreu lesão no tornozelo direito durante o amistoso com o Catar, no dia 5 deste mês e acabou cortado.

Antes mesmo do problema físico, o atacante do Paris Saint-Germain chegou a ter a presença no torneio colocada em dúvida três vezes. A agressão a um torcedor que provocou a equipe após a derrota para o Rennes na final da Copa da França foi mal digerida pela comissão técnica, mas o treinador Tite optou por punir o camisa 10 apenas com a perda da condição de capitão.

Nos primeiros dias de treinos na Granja Comary, Neymar assustou a comissão técnica e torcedores ao sentir dores no joelho esquerdo após uma finalização. O craque perdeu dois dias de trabalho em campo, se limitou a fazer atividades na academia e voltou na véspera da explosão de uma bomba.

No sábado, dia 1º de junho, poucas horas depois de um treino e de todo elenco ganhar folga, surgiu a notícia de que uma brasileira havia registrado queixa acusando o jogador de estupro, que teria sido cometido em Paris. Ao se pronunciar, em vídeo no Instagram, o atacante exibiu fotos íntimas da acusadora.

Neymar foi a campo sob pressão, contra o Catar, e acabou se lesionando nos minutos iniciais do amistoso, que o Brasil venceu por 2 a 0. O craque foi cortado horas depois do jogo, dando lugar ao meia Willian. No dia seguinte à partida, o camisa 10 prestou depoimento à polícia.

Sem o craque, a seleção entrou em campo contra Honduras com trio ofensivo formado pelos jovens David Neres, Richarlison e Gabriel Jesus, que passaram bem no teste, todos com boas atuações na goleada por 7 a 0, neste domingo. O último, no entanto, dará lugar a Roberto Firmino, que foi poupado, após se apresentar mais tarde.

No segundo compromisso preparatório da seleção, contudo, Tite ganhou outra dor de cabeça, o volante Arthur, que contundiu o joelho direito. O jogador do Barcelona chegou a correr risco de corte, mas se recuperou, o que não deverá ser suficiente para estar presente na partida contra a Bolívia.

A dúvida no setor, para fazer companhia a Casemiro e Philippe Coutinho é entre Allan e Fernandinho. Os dois entraram no decorrer da partida com os hondurenhos, com o volante do Napoli substituindo o titular lesionado. Nos últimos dias, o técnico da seleção não chegou a dar pistas sobre o preferido para a estreia.

Para o primeiro compromisso na Copa América, nesta sexta-feira, a defesa é repleta de certezas para Tite, com Alisson no gol; o capitão Daniel Alves na lateral-direita; Marquinhos e Thiago Silva formando a dupla de zaga; além de Filipe Luís na lateral-esquerda.

A Bolívia, campeã continental em 1963, quando sediou o torneio, chega para o torneio como uma das forças mais frágeis da América do Sul. Nos últimos 20 anos, em sete edições disputadas no torneio, 'La Verde' só passou da fase de grupos uma vez, há quatro anos, no Chile, ano em que chegou a ser goleada pelos anfitriões por 5 a 0.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, os bolivianos ficaram na vice-lanterna, com quatro vitórias em 18 jogos, todas obtidas em casa, com destaque para o 2 a 0 sobre a Argentina, em 28 de março de 2017. Houve um quinto resultado positivo, sobre o Peru, mas a seleção perdeu os pontos por escalação irregular.

Desde o fim da competição qualificatória, o retrospecto da equipe é desastroso, já que só venceu uma partida, contra a frágil seleção de Mianmar por 3 a 0, em outubro do ano passado. Desde então, foram sete partidas, com quatro derrotas, para Irã, Coreia do Sul, Japão e França, e três empates, com Emirados Árabes, Iraque e Nicarágua.

O nome mais badalado de 'La Verde' segue sendo Marcelo Moreno, ex-Vitória, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo e está atuando no Shijiazhuang Ever Bright, da China, que deverá ser titular, assim como o meia Alejandro Chumacero, que atuou no Sport Recife e joga hoje no Puebla, do México.

Dois dias antes da estreia na Copa América, o técnico Eduardo Villegas ainda foi obrigado a fazer um corte, do atacante Rodrigo Ramallo, que sofreu entorse no tornozelo esquerdo. O jogador do San José deu lugar na lista para o jovem meia Ramiro Vaca, do The Strongest, que estava treinando junto com a seleção.

Prováveis escalações:.

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Casemiro, Allan (ou Fernandinho) e Philippe Coutinho; David Neres, Richarlison e Roberto Firmino. Técnico: Tite

Bolívia: Lampe; Diego Bejarano, Haquin, Jusino e Marvin Bejarano; Justiniano, Saucedo, Castro, Chumacero e Saavedra; Marcelo Moreno. Técnico: Eduardo Villegas.

Árbitro: Néstor Pitana (Argentina), auxiliado pelos compatriotas Hernán Maidana e Juan Pablo Belatti.

Estádio: Morumbi, em São Paulo.